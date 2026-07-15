Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero la sfida a Mattarella | Siamo tantissimi – Il video

Notizia in breve

Il vicepresidente del Consiglio ha pubblicato un video sui social chiedendo la grazia per un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere. La sentenza definitiva riguarda un uomo che, nell’aprile del 2021, aveva inseguito e ucciso due rapinatori. Salvini ha affermato che ci sono molti sostenitori pronti a sostenere questa richiesta. La richiesta di clemenza si rivolge al presidente della Repubblica.