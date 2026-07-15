Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero la sfida a Mattarella | Siamo tantissimi – Il video
Il vicepresidente del Consiglio ha pubblicato un video sui social chiedendo la grazia per un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere. La sentenza definitiva riguarda un uomo che, nell’aprile del 2021, aveva inseguito e ucciso due rapinatori. Salvini ha affermato che ci sono molti sostenitori pronti a sostenere questa richiesta. La richiesta di clemenza si rivolge al presidente della Repubblica.
Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini accorre sui social per denunciare l’«ingiustizia» nei confronti di Mario Roggero, il gioiellieri piemontese condannato ora in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori nell’aprile del 2021. Salvini, che con la Lega ha sempre sostenuto che Roggero avesse agito per legittima difesa – tesi smontata dai magistrati in tre diversi gradi di giudizio – dice in un video su Instagram di «non voler entrare nel merito» della sentenza della Cassazione, ma ribadisce subito dopo di considerare ingiusta la condanna. «Non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello» che dovette affrontare quel giorno Roggero, dice il vicepremier nel video social. 🔗 Leggi su Open.online
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Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi
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