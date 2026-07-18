L’Italia accumula condanne internazionali per come tratta la violenza di genere

Il 30 giugno la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per la gestione della violenza di genere. Nonostante leggi esistenti, il paese non sarebbe in grado di attuarle correttamente, secondo la sentenza. La decisione si basa su segnalazioni di problemi nelle procedure di tutela e protezione delle vittime. La condanna si inserisce in un quadro di critiche internazionali sulla tutela delle donne contro la violenza.

Avrebbe pure leggi adeguate ma non sa metterle in pratica, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (sì, si chiama così) Il 30 giugno il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante una riunione a Berlino a cui erano presenti i suoi omologhi di vari paesi d’Europa, si è dichiarato orgoglioso di come l’Italia si occupa di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Ha detto che il paese «dispone di un sistema integrato di protezione che combina misure civili, penali e amministrative». Sei giorni dopo l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché le sue istituzioni hanno gestito in modo inadeguato le denunce fatte da una donna vittima di violenza, e perché nelle sue aule di tribunale viene talvolta portata avanti una «cultura sessista e stereotipata». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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