Una donna ha lasciato un rapporto che si era trasformato in violenza e terrore, cercando di recuperare la propria dignità e sopravvivere. La storia è stata raccontata attraverso un brano musicale, interpretato dalla dottoressa e artista croata, che descrive la fuga da una relazione violenta. La donna si impegna a ricostruire la propria vita, raccogliendo le poche forze rimaste per tornare a sentirsi viva.

« Raccogliendo quel che resta della sola volontà di tornare donna viva, con la propria dignità. » Una donna fugge da un amore trasfigurato in terrore, raccoglie quel che rimane di sé e prova a tornare viva. Non vincente, non invincibile. Viva. Con la propria dignità ancora addosso, anche quando tutto sembra aver tentato di strappargliela. “ Donna Viva ”, il nuovo singolo della cantante italo-croata Nika Komadina, scritto da Rodolfo Vitale, prodotto da kavakava e pubblicato in Croazia nel 2024, nasce da una storia di violenza, paura e allontanamento. Racconta una donna che prova a salvarsi, a ricominciare dal proprio coraggio e a non lasciare che l’umiliazione diventi l’ultima parola sulla propria vita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Violenza di genere: dalla Croazia all’Italia, la dottoressa e artista Nika Komadina canta la fuga da un amore diventato terrore

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