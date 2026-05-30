ponticelli studenti da tutta italia contro la violenza di genere

Il 5 e 6 giugno si svolge a Ponticelli l’evento nazionale Uisp che conclude il progetto Differenze 2.0. L'iniziativa si terrà presso l’Istituto scolastico Sannino De Cillis, dove verranno presentate le campagne realizzate da studenti di sette città italiane. L’evento coinvolge studenti provenienti da diverse parti del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza di genere. Durante le giornate sono previste esposizioni e presentazioni delle attività svolte all’interno del progetto.

Il 5 e 6 giugno a Ponticelli l’evento nazionale Uisp che conclude il progetto Differenze 2.0. Nell’Istituto scolastico Sannino De Cillis saranno presentate le campagne realizzate dai giovani di sette città italiane. Testimonianze e allestimenti realizzati da ragazze e ragazzi di sette istituti superiori italiani: voci ed esperienze a confronto per sensibilizzare alla parità di genere. Appuntamento venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 all’istituto superiore “Sannino De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale della città. Parteciperanno studenti e studentesse provenienti da Nuoro, Castrovillari, Forlì, Potenza, Enna e Valle D’Itria che, insieme a Napoli, compongono la rete di giovani che ha progettato e realizzato numerose azioni di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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