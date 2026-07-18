L'Ispra boccia il Ddl sulla caccia | Non in linea con criteri scientifici e non coerente con i principi della conservazione

Notizia in breve

L’ISPRA ha espresso un parere negativo sul Ddl 1572, riforma della legge sulla caccia. Secondo l’ente, il testo non rispetta criteri scientifici e contrasta con i principi di conservazione. L’istituto sottolinea che la proposta potrebbe danneggiare la tutela della fauna e la biodiversità. Nessuna modifica è stata approvata finora, e il parere evidenzia rischi per la gestione sostenibile delle specie.