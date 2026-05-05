Il concerto di Povia previsto per il 6 maggio a Monza, inserito nell’evento True Love Impact, è stato cancellato. L’organizzazione ha precisato che la decisione è stata presa perché l’artista non sarebbe in linea con le caratteristiche dell’evento. Povia ha commentato che l’annullamento sarebbe collegato a una sua canzone, “Luca era gay”, che non sarebbe stata ben vista dagli organizzatori.

Il concerto di Povia previsto per il 6 maggio True Love Impact di Monza è stato annullato. Per il Consorzio Vero Volley, che si occupa dell'organizzazione dell'evento, è solo "un rinvio" dettate dalle "posizioni dell'artista non in linea con il festival", ma secondo il cantautore il motivo è la presenza in scaletta di Luca era gay.🔗 Leggi su Fanpage.it

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