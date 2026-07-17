L' ipotesi della grazia a Roggero e la sorpresa del Quirinale | prima la nota poi il faccia a faccia Mattarella-Nordio

Il colloquio tra il presidente della Repubblica e il ministro della Giustizia si è svolto in un clima sereno, ma la convocazione improvvisa del ministro al Quirinale ha sorpreso. La visita, inizialmente una nota, ha avuto come obiettivo un chiarimento sul caso di Mario Roggero. La scelta di invitare il ministro all’improvviso evidenzia quanto l’iniziativa sul caso abbia colto di sorpresa il capo dello Stato.

Sarà pur vero che il faccia a faccia tra Sergio Mattarella e Carlo Nordio si è svolto in un clima «assolutamente sereno». Ma già la scelta di «invitare» all’improvviso il ministro al Quirinale per un colloquio chiarificatore certifica quanto l’iniziativa del Guardasigilli sul caso di Mario Roggero abbia sorpreso, a dir poco, il capo dello Stato. Raccontano fonti parlamentari che alle 14.20, quando da via Arenula è arrivata la notizia che il Guardasigilli aveva «avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia» al gioielliere, il capo dello Stato sia «saltato sulla sedia». Cinque ore dopo, mentre i «big» della maggioranza invocavano il perdono per un uomo appena condannato in via definitiva per duplice omicidio, il Colle inviava un pubblico altolà al ministro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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