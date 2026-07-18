L’Inter si prepara a trattenere Lautaro Martinez, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Chivu e altri membri della squadra si sono mostrati vicini alla stella argentina, consolidando il legame con il calciatore. Pepo Martinez, portiere valenciano, dovrà adattarsi alla realtà nerazzurra, ma l’orientamento del club resta quello di mantenere Lautaro nel proprio roster. La squadra continua a puntare sull’attaccante, considerato un elemento chiave per la stagione in corso.

Pepo Martinez, strana figura di valenciano introverso, dovrà farsene una ragione: il cuore dell’Inter ha sempre avuto un ritmo argentino, l’antico battito non cambierà certo domani. Il nuovo portiere titolare andrà pure in giro in ritiro con la maglia spagnola e il nome di Pedri dietro alle spalle, ma anche lui ormai conosce l’epica nerazzurra: niente e nessuno potrà mai pesare come il capitano di questa era, che segna anche dall’altra parte del pianeta. Lautaro Martinez, bomber Mundial, non smette di essere ciò che è sempre stato dentro l’Inter: l’uomo a cui affidare i destini della squadra e del club. Il Toro aveva già segnato in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Inter tifa Lautaro: così Chivu e i nerazzurri si stringono attorno a una stella da 120 milioni

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