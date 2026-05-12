Lazio Inter attacco da finale | torna Thuram ma Chivu studia la coppia Lautaro-Bonny Un precedente sorride ai nerazzurri
Nella sfida tra Lazio e Inter, l’attacco nerazzurro si prepara a sfoggiare una formazione con Thuram ancora in dubbio, mentre Chivu si concentra sulla marcatura di Lautaro e Bonny. In precedenti incontri, la coppia offensiva dell’Inter ha già segnato contro la Lazio, offrendo possibili spunti per la strategia del tecnico. La partita si avvicina, e le scelte in attacco potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.
Inter News 24 In attesa di valutare il pieno recupero di Thuram, il tecnico nerazzurro potrebbe affidarsi al duo che ha già affondato la Lazio all’andata. La preparazione della Inter per la finale di Coppa Italia contro la Lazio ruota attorno alle scelte offensive di Cristian Chivu. Con le condizioni di Marcus Thuram ancora sotto osservazione, nonostante il ritorno in gruppo, si fa strada l’ipotesi di una coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Bonny. Se questa scelta dovesse essere confermata, i nerazzurri potrebbero « aggrapparsi alla cabala ». Il Corriere dello Sport ricorda infatti che con questo tandem offensivo l’Inter ha già battuto i biancocelesti nel match d’andata del 9 novembre, terminato 2-0 con « una rete a testa siglata proprio dai due attaccanti schierati in coppia ».🔗 Leggi su Internews24.com
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? #Inter - Tegola #Thuram: il francese verso il forfait per la finalissima di #CoppaItalia contro la #Lazio. La coppia d'attacco scelta da #Chivu x.com
Calhanoglu e Pio Esposito non convocati per Lazio-Inter di campionato. ?? In attacco dovrebbe esserci spazio per Lautaro Martinez dal 1' con Bonny, mentre Thuram dovrebbe partire dalla panchina. Novità di formazione anche a centrocampo e in difesa pe facebook
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