Lazio Inter attacco da finale | torna Thuram ma Chivu studia la coppia Lautaro-Bonny Un precedente sorride ai nerazzurri

Nella sfida tra Lazio e Inter, l’attacco nerazzurro si prepara a sfoggiare una formazione con Thuram ancora in dubbio, mentre Chivu si concentra sulla marcatura di Lautaro e Bonny. In precedenti incontri, la coppia offensiva dell’Inter ha già segnato contro la Lazio, offrendo possibili spunti per la strategia del tecnico. La partita si avvicina, e le scelte in attacco potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.

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