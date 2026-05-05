Mercato Inter difesa a 4 e mini-rivoluzione | da Palestra a Koné e Diaby Così Chivu si immagina una squadra più europea

L'Inter ha concluso la stagione con la conquista dello scudetto e già pianifica un rinnovamento della rosa. La strategia prevede una difesa a quattro e l'inserimento di nuovi giocatori come Koné e Diaby, secondo le indicazioni di un ex difensore che immagina una squadra più internazionale. La società sta lavorando per aggiornare l’organico e rafforzare il progetto tecnico in vista delle prossime competizioni.

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