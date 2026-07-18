L' Inter insegue Spence | prima la finalina al Mondiale poi

Notizia in breve

L'Inter sta cercando di acquistare Djed Spence, esterno del Tottenham. Dopo aver disputato la finale del Mondiale Under 21, il giocatore è tornato in Inghilterra. Nei prossimi giorni, i nerazzurri tenteranno di definire l’accordo con il Tottenham, con incontri e trattative in corso. La società ha manifestato interesse e sta valutando le modalità per portare Spence in Italia.