L' Inter insegue Spence | prima la finalina al Mondiale poi
L'Inter sta cercando di acquistare Djed Spence, esterno del Tottenham. Dopo aver disputato la finale del Mondiale Under 21, il giocatore è tornato in Inghilterra. Nei prossimi giorni, i nerazzurri tenteranno di definire l’accordo con il Tottenham, con incontri e trattative in corso. La società ha manifestato interesse e sta valutando le modalità per portare Spence in Italia.
Orazio Accomando racconta le prossime mosse nerazzurre per arrivare all'esterno del Tottenham Djed Spence. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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