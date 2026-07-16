Djed Spence ha disputato probabilmente la sua miglior partita del Mondiale, dimostrando versatilità e capacità di recupero. La sua prestazione ha rafforzato l’interesse di un club di Premier League, che ora valuta un’offerta. L’Inter, che lo aveva in prestito, punta a tenerlo per coprire il ruolo di terzino destro dopo la cessione di un giocatore chiave. La trattativa tra le parti è in corso, ma nessuna decisione è stata ancora presa.

Il fatto che Djed Spence abbia probabilmente giocato la miglior partita della carriera, considerando anche il contesto, nella semifinale del Mondiale è la conferma delle sue qualità e quindi una buonissima notizia per l’Inter, che lo vorrebbe regalare a Cristian Chivu per chiudere il buco sulla fascia destra aperto dalla cessione di Dumfries. C’è anche un riflesso meno positivo, ossia la vetrina su cui Spence si è messo in mostra e la possibilità che arrivino altre offerte per il giocatore del Tottenham, magari facendo pensare al club inglese di monetizzare di più. Al di là delle imprevedibili dinamiche del mercato, resta il fatto che Spence è stato davvero bravo contro l’Argentina da titolare esattamente come era stato bravo entrando nella ripresa contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Corsa, recuperi e versatilità: così Spence ha convinto l'Inter al Mondiale. Ma ora il Tottenham...

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