Djed Spence ha accettato il trasferimento all’Inter, desiderando un’esperienza in Italia. Il Tottenham, attualmente, valuta un’offerta elevata per il giocatore, anche in relazione al suo rendimento nel Mondiale. La trattativa tra le parti è in corso, con l’Inter interessata a formalizzare l’accordo. La società nerazzurra mostra attenzione al profilo del calciatore, che ha già dato il suo consenso al trasferimento.

di Stefano Cori Spence vuole una nuova esperienza in Italia, l’inglese avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. La dirigenza dell’Inter, così come tutti i tifosi nerazzurri, hanno avuto un occhio di riguardo per Djed Spence. Il giocatore che piace a Cristian Chivu è stato impegnato inizialmente come terzino, poi anche a tutta fascia, è stato tra i migliori dei suoi. Da segnalare la chiusura su Simeone arrivata al 57?, pochi minuti dopo il vantaggio inglese. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Djed Spence avrebbe dato il suo ok al trasferimento all’Inter. Gli Spurs però, forti anche del Mondiale disputato dal calciatore, possono effettuare una richiesta piuttosto onerosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Spence dice sì all’Inter, vuole una nuova esperienza in Italia: il Tottenham spara alto grazie al Mondiale

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