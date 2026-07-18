L’Inghilterra ha raggiunto la semifinale del Mondiale, mantenendo una tradizione in cui la squadra diventa simbolo di un processo consolidato e ripetibile. La nazionale britannica sembra indifferente alle mutate dinamiche del torneo, portando avanti un metodo che si ripete nel tempo senza variazioni evidenti. La semifinale rappresenta il punto di arrivo di questa continuità, che si ripropone stagione dopo stagione senza apparenti modifiche alla strategia o alla formazione.

L’Inghilterra e il Mondiale della marmotta. Ci sono nazioni che ai Mondiali portano una squadra. L’Inghilterra porta un processo È un processo collaudato, ripetibile e apparentemente immune da qualsiasi forma di cambiamento. Lo osservo da più di trent’anni e ormai ne riconosco tutte le fasi: prudenza iniziale, entusiasmo incontrollato, vittoria anticipata, dramma nazionale, ricerca del colpevole e rimozione dell’evento. Poi, quattro anni dopo, si ricomincia. Dal 1966 l’Inghilterra non vince un Mondiale. Non significa che non sia competitiva. Al contrario: arriva spesso nelle fasi decisive, produce calciatori di altissimo livello, dispone del campionato più ricco e seguito del mondo e si presenta quasi sempre con una squadra competitiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inghilterra vince sempre il Mondiale. Poi comincia la semifinale

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La preghiera di Scaloni e il silenzio di Tuchel.

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