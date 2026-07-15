inghilterra argentina oggi la seconda semifinale mondiale kane e messi come beckham e maradona

Oggi si gioca la seconda semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina. La partita si svolge a Atlanta, con Kane e Messi in campo, due attaccanti che vengono paragonati a Beckham e Maradona. Dopo il match, si saprà quale delle due squadre si qualificherà per la finalissima contro la Spagna, che ha vinto 2-0 contro la Francia.

Atlanta, 15 luglio 2026 - L'attesa è quasi finita. Stiamo per scoprire chi fra Inghilterra e Argentina affronterà nella finalissima del Mondiale 2026 la Spagna, reduce dal successo per 2-0 ai danni della Francia. Sul terreno di gioco dell'Atlanta Stadium va in scena l'ennesimo capitolo di una rivalità storica. Da una parte c'è la squadra guidata da Thomas Tuchel, che ha alle spalle l'affermazione ai tempi supplementari ai danni della Norvegia, stesa dalla doppietta di Bellingham, miglior marcatore dei suoi in questa edizione della kermesse iridata assieme a Kane con un bottino di sei reti. La selezione dei Tre Leoni, che sogna di tornare ad... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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England vs. Argentina World Cup Semifinal PREVIEW | Harry Kane vs. Lionel Messi

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