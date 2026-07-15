Mondiale 2026 | il 15 luglio Inghilterra-Argentina la semifinale che vale un pezzo di storia

Il 15 luglio, nel torneo mondiale del 2026, si giocherà la semifinale tra Inghilterra e Argentina. La partita si terrà in Nord America e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del torneo. La sfida si svolgerà in uno stadio ancora da definire, con decine di migliaia di tifosi pronti a seguire l'evento. È prevista la presenza di numerosi giornalisti e operatori televisivi da tutto il mondo.

Il countdown è agli sgoccioli e il Mondiale nordamericano si prepara a consegnare al calcio una delle sue notti più intense. Dopo la prima semifinale di ieri, tocca al secondo atto: mercoledì 15 luglio ad Atlanta si gioca una partita che va oltre il risultato, capace di riaccendere una rivalità vecchia di decenni e di spalancare le porte della finalissima di New York. Inghilterra-Argentina, la sfida che vale la finale. Non è una semifinale qualunque. È Inghilterra-Argentina, l’incrocio che il destino ha voluto regalare proprio nella fase più calda del torneo, per la prima volta nella storia dei Mondiali in un atto così decisivo. I Tre Leoni... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Inghilterra-Argentina: 40 anni di veleni in una semifinale

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#Mondiali2026-11/07/2026. 20:00 #Tg1 20:35 #AffariTuoi 21:55 #NottiMondiali 22:40 Prepartita 23:00 Norvegia-Inghilterra 01:15 Notti Mondiali 02:40 Prepartita 03:00 Argentina-Svizzera 05:15 #ASuaImmagine x.com

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