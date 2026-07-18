Francia e Inghilterra si affrontano nella partita per il terzo e quarto posto dei Mondiali, invece della finale prevista. La partita si svolgerà domenica 19 luglio. La trasmissione sarà visibile in chiaro su Rai o Danz. Le formazioni probabili saranno annunciate prima dell'incontro, che si svolgerà in un orario ancora da comunicare.

Francia e Inghilterra hanno da giocare ancora una partita in questa competizione, ma non è quella a cui desideravano partecipare. Non sarà la finalissima di domenica 19 luglio, si dovranno accontentare della finale terzo e quarto posto. Il match tra Bleus (che hanno perso in semifinale contro la Spagna) e Tre Leoni (caduti sotto i colpi in rimonta degli argentini) non mancherà, tuttavia, di emozioni. Le due squadre finora hanno dato piena dimostrazione della loro qualità e il loro incontro si candida a diventare, per bellezza e spettacolo, una tra le migliori partite di questa edizione dei Mondiali. Sarebbe potuta essere senza problemi una finale, eppure entrambe hanno deluso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Francia-Inghilterra, dove vederla in chiaro (Rai o Danz): orario e probabili formazioni della finale terzo-quarto posto dei Mondiali

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