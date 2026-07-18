Francia-Inghilterra dove vederla in chiaro Rai o Danz | orario e formazioni ufficiali della finale terzo-quarto posto dei Mondiali

La partita per il terzo-quarto posto tra Francia e Inghilterra si gioca oggi, con orario ancora da definire. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma i dettagli non sono ancora stati comunicati pubblicamente. La sfida si svolge in una delle ultime giornate del torneo, dopo che entrambe le squadre hanno perso le rispettive semifinali. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai e Danz.

Francia e Inghilterra hanno da giocare ancora una partita in questa competizione, ma non è quella a cui desideravano partecipare. Non sarà la finalissima di domenica 19 luglio, si dovranno accontentare della finale terzo e quarto posto. Il match tra Bleus (che hanno perso in semifinale contro la Spagna) e Tre Leoni (caduti sotto i colpi in rimonta degli argentini) non mancherà, tuttavia, di emozioni. Le due squadre finora hanno dato piena dimostrazione della loro qualità e il loro incontro si candida a diventare, per bellezza e spettacolo, una tra le migliori partite di questa edizione dei Mondiali. Sarebbe potuta essere senza problemi una finale, eppure entrambe hanno deluso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Francia-Inghilterra, dove vederla in chiaro (Rai o Danz): orario e probabili formazioni della finale terzo-quarto posto dei MondialiFrancia e Inghilterra si affrontano nella partita per il terzo e quarto posto dei Mondiali, invece della finale prevista.

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