L’Arsenal prepara un’offerta per il difensore inglese Konsa

L'Arsenal sta pianificando un'offerta per il difensore inglese Ezri Konsa, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La società londinese avrebbe intenzione di acquistare il giocatore dall'Aston Villa, anche se i dettagli dell'eventuale trasferimento non sono stati ancora resi noti. Nessuna conferma ufficiale è stata data e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

2026-07-17 13:25:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Secondo il Daily Mail, l’Arsenal starebbe preparando una mossa per il difensore dell’Aston Villa Ezri Konsa. Si ritiene che i Gunners abbiano preso di mira il centrocampista che ha disputato un buon Mondiale con l’Inghilterra. L’Arsenal è anche fiducioso di assicurarsi un accordo per ingaggiare il compagno di squadra di Konsa Villa, Morgan Rogers, quest’estate. I campioni della Premier League hanno già recuperato il portiere Illan Meslier quest’estate e hanno reso permanente il trasferimento di Piero Hincapie in prestito dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Premier League : Man Utd eyes Ben White as Arsenal prepares for potential exit

Notizie e thread social correlati

Non solo la Juve su Stones, concorrenza in Serie A per il difensore ingleseIl difensore inglese John Stones, in scadenza con il Manchester City il 30 giugno, potrebbe lasciare il club a breve.

L’Inter piomba su Stones: cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore ingleseL'Inter ha mostrato interesse per il difensore inglese, finendo nel mirino del calciomercato internazionale.

Temi più discussi: Besiktas, colpo Trossard: l'attaccante dell'Arsenal è atteso a Istanbul; L'Arsenal ha messo gli occhi su Morgan Rogers, mentre il Tottenham è pronto a sborsare 85 milioni di sterline.; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Missione Champions. A Como riparte lo show.

L’ #Arsenal prepara un super colpo Per sostituire Trossard, passato al Besiktas, i Gunners hanno individuato in #Tzolis l’obiettivo numero uno ? Secondo Fabrizio Romano, il calciatore ha rifiutato tutte le destinazioni! Presto i contatti con il #ClubBrugge x.com

L'Arsenal ha un budget estivo pari a 10 volte quello della JuventusL'Arsenal prepara un mercato da 250 milioni di sterline per Morgan Rogers e Bruno Guimarães. Arteta vuole rivoluzionare il centrocampo. tuttojuve.com

Luis Enrique elogia l'Arsenal campione e prepara il PSG per la finale di ChampionsAlla vigilia della finale di Champions League, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha espresso parole di grande ammirazione e rispetto per l'Arsenal, riconoscendo i meriti della ... it.blastingnews.com