L’Arsenal prepara un’offerta per il difensore inglese Konsa
L'Arsenal sta pianificando un'offerta per il difensore inglese Ezri Konsa, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La società londinese avrebbe intenzione di acquistare il giocatore dall'Aston Villa, anche se i dettagli dell'eventuale trasferimento non sono stati ancora resi noti. Nessuna conferma ufficiale è stata data e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane.
2026-07-17 13:25:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Secondo il Daily Mail, l’Arsenal starebbe preparando una mossa per il difensore dell’Aston Villa Ezri Konsa. Si ritiene che i Gunners abbiano preso di mira il centrocampista che ha disputato un buon Mondiale con l’Inghilterra. L’Arsenal è anche fiducioso di assicurarsi un accordo per ingaggiare il compagno di squadra di Konsa Villa, Morgan Rogers, quest’estate. I campioni della Premier League hanno già recuperato il portiere Illan Meslier quest’estate e hanno reso permanente il trasferimento di Piero Hincapie in prestito dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Premier League : Man Utd eyes Ben White as Arsenal prepares for potential exit
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