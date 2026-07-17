Napoli Lindstrom e Cajuste con le valigie Cajuste non va nemmeno a Dimaro

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Napoli ha avviato la preparazione estiva con oltre 30 giocatori pronti al ritiro a Dimaro. Lindstrom e Cajuste sono partiti con le valigie, mentre quest’ultimo non ha nemmeno raggiunto il ritiro in Trentino. La squadra si sposta in vista della nuova stagione, con i calciatori che si preparano per le prime sessioni di allenamento. La rosa si sta definendo e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle future operazioni di mercato.

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Pronti? Via. Parte ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Dimaro attende gli azzurri, e quanti azzurri potremmo dire. Saranno più di 30 i calciatori che prenderanno parte al ritiro in Trentino. Alcuni sono a prescindere sul piede di partenza, altri saranno valutati da Allegri. Due che sicuramente andranno via sono Lindstrom e Cajuste. Lavoraccio quello che attende Manna. Il punto di Repubblica. Napoli, il punto su Cajuste e Lindstrom. Si legge su Repubblica: “Dimaro-Folgarida ospiterà anche diversi giocatori ancora alla ricerca di una sistemazione. In mattinata sarà ufficializzato l’elenco dei convocati: saranno più di 30 e potrebbe rivedersi anche Jesper Lindstrom. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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