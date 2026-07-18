L’incubo degli stretti chiusi | Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiere

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le strette di Hormuz e Bab el-Mandeb sono state chiuse, bloccando il traffico marittimo e influenzando tutte le filiere mondiali. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere, senza che l’intesa raggiunta venga accettata da tutte le componenti del sistema iraniano. La situazione ha causato aumenti dei prezzi del petrolio e interruzioni nelle rotte commerciali, con ripercussioni sui mercati globali e sui trasporti internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Antonio Troise ROMA La nuova escalation in Medio Oriente? "La mia sensazione è che l’intesa tra Stati Uniti e Teheran non sia stata accettata da tutte le componenti del sistema iraniano – spiega Carlo Altomonte (foto sopra), professore di Economia dell’integrazione europea all’Università Bocconi –. È possibile che, proprio nella settimana dei funerali del leader supremo, alcune di queste componenti abbiano voluto assumere una posizione più intransigente, provocando nuovi attacchi contro le navi e la conseguente risposta americana". Intanto il traffico attraverso Hormuz si è nuovamente fermato. Che cosa succederà sul fronte dell’economia? "Le tensioni sullo Stretto tornano immediatamente a riflettersi sul prezzo del petrolio, aumentando la volatilità e i costi di diverse filiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

l8217incubo degli stretti chiusi hormuz e bab el mandeb impattano su tutte le filiere
© Quotidiano.net - L’incubo degli stretti chiusi: "Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiere"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

What happens if both Hormuz and Bab al-Mandab shut down

Video What happens if both Hormuz and Bab al-Mandab shut down?

Notizie e thread social correlati

Non solo Hormuz. Bab el-Mandeb, l'altro stretto con cui Teheran può ricattare l'OccidenteLa tensione tra Teheran e Washington rimane elevata, con una tregua che potrebbe saltare da un momento all’altro.

Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle...

Temi più discussi: L’incubo degli stretti chiusi: Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiere; Carburanti, l’esperto Nicolazzi: Guai seri con Hormuz chiuso fino a settembre; Non c’è pace per il Golfo.

hormuz l incubo degli strettiL’incubo degli stretti chiusi: Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiereLa nuova escalation in Medio Oriente? La mia sensazione è che l’intesa tra Stati Uniti e Teheran non sia stata accettata da tutte le componenti del sistema iraniano – spiega Carlo Altomonte (foto sop ... quotidiano.net

hormuz l incubo degli strettiStretto di Hormuz: perché è decisivo per petrolio e gasLo Stretto di Hormuz non è solo un passaggio d’acqua: è un meccanismo che unisce energia, diritto del mare, interessi regionali e rischi per i mercati. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web