Le strette di Hormuz e Bab el-Mandeb sono state chiuse, bloccando il traffico marittimo e influenzando tutte le filiere mondiali. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere, senza che l’intesa raggiunta venga accettata da tutte le componenti del sistema iraniano. La situazione ha causato aumenti dei prezzi del petrolio e interruzioni nelle rotte commerciali, con ripercussioni sui mercati globali e sui trasporti internazionali.

di Antonio Troise ROMA La nuova escalation in Medio Oriente? "La mia sensazione è che l’intesa tra Stati Uniti e Teheran non sia stata accettata da tutte le componenti del sistema iraniano – spiega Carlo Altomonte (foto sopra), professore di Economia dell’integrazione europea all’Università Bocconi –. È possibile che, proprio nella settimana dei funerali del leader supremo, alcune di queste componenti abbiano voluto assumere una posizione più intransigente, provocando nuovi attacchi contro le navi e la conseguente risposta americana". Intanto il traffico attraverso Hormuz si è nuovamente fermato. Che cosa succederà sul fronte dell’economia? "Le tensioni sullo Stretto tornano immediatamente a riflettersi sul prezzo del petrolio, aumentando la volatilità e i costi di diverse filiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

© Quotidiano.net - L’incubo degli stretti chiusi: "Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What happens if both Hormuz and Bab al-Mandab shut down

Notizie e thread social correlati

Non solo Hormuz. Bab el-Mandeb, l'altro stretto con cui Teheran può ricattare l'OccidenteLa tensione tra Teheran e Washington rimane elevata, con una tregua che potrebbe saltare da un momento all’altro.

Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle...

Temi più discussi: L’incubo degli stretti chiusi: Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiere; Carburanti, l’esperto Nicolazzi: Guai seri con Hormuz chiuso fino a settembre; Non c’è pace per il Golfo.

L’incubo degli stretti chiusi: Hormuz e Bab el-Mandeb impattano su tutte le filiereLa nuova escalation in Medio Oriente? La mia sensazione è che l’intesa tra Stati Uniti e Teheran non sia stata accettata da tutte le componenti del sistema iraniano – spiega Carlo Altomonte (foto sop ... quotidiano.net

Ma come, #Trump prima dice che la navigazione di #Hormuz deve essere libera e poi impone la sua tassa del 20% sulle merci che le navi trasportano in cambio di protezione?SOLDI IN CAMBIO DI PROTEZIONE. Vi ricorda qualcosa questo sistema? Qual è l x.com

Stretto di Hormuz: perché è decisivo per petrolio e gasLo Stretto di Hormuz non è solo un passaggio d’acqua: è un meccanismo che unisce energia, diritto del mare, interessi regionali e rischi per i mercati. notizie.it