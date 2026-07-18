Licina e Oboavwoduo in evidenza contro il Basilea prestazione di livello per i due giovani della Juve

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Licina e Oboavwoduo si sono distinti in una partita contro il Basilea, offrendo prestazioni positive. Entrambi i giovani della Juventus hanno partecipato attivamente, contribuendo con buoni numeri. La squadra sta continuando a puntare sui giovani, con un percorso di rinnovamento che mostra segnali di crescita. I dati delle loro performance vengono condivisi come parte di un processo di valorizzazione della linea verde.

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di Francesco Spagnolo Licina e Oboavwduo hanno giocato una buona partita contro il Basilea. Ecco tutti i numeri dei giovani della Juventus. I dati. Il percorso di rinnovamento e valorizzazione della linea verde in casa Juve continua a regalare risposte confortanti. Durante l’ultima amichevole internazionale contro il Basilea, i fari dei tifosi e degli addetti ai lavori si sono accesi sulla straordinaria prestazione di due giovani promesse: Oboavwoduo e Licina. I loro numeri sul terreno di gioco testimoniano la bontà del vivaio e la capacità del club di inserire forze fresche nelle rotazioni della prima squadra. Entrato in campo nella ripresa, Oboavwoduo ha disputato 45 minuti di altissimo livello, mettendo in mostra una verticalità e una concretezza importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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