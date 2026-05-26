Terni Euro Sport Club in evidenza | Due weekend di grande livello agonistico Convocazione in azzurro per Benedetta Proietti

La società ternana Euro Sport Club ha preso parte a due competizioni di livello internazionale. Dal 7 al 10 maggio, ha partecipato all’International Cup a Siena, seguita dall’International Vesmaco Race a Senigallia dal 14 al 17 maggio. Durante questi eventi, l’atleta Benedetta Proietti è stata convocata in nazionale azzurra. Due fine settimana di alto livello agonistico, secondo quanto comunicato dalla società.

Due appuntamenti di caratura internazionale per l’Euro Sport Club. La società ternana ha partecipato all’international Cup (7-10 maggio a Siena) per poi tornare in pista dal 14 al 17 maggio a Senigallia in occasione dell’International Vesmaco Race. Il commissario tecnico della nazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terni, sette podi internazionali per l’Euro Sport Club: “Risultato corale che riempie d’orgoglio”L’Euro Sport Club di Terni ha ottenuto sette podi a livelli internazionali durante una competizione al Centro Federale delle Tre Fontane di Roma.

Terni, la mostra ‘Fere, sogni e pampepato’: “Un omaggio alla città con artisti di grande livello e sensibilità” GALLERIA FOTOGRAFICASabato 16 maggio è stata inaugurata a Palazzo Primavera una mostra intitolata ‘Fere, sogni e pampepato’, che presenta tre esposizioni personali di...

Temi più discussi: Altra asta deserta, il club di 101 anni è proprio costretto a ripartire dai Dilettanti: è un colpo tremendo!; Pioggia di medaglie per la Qing Long alla Coppa del Mondo di Kung Fu; Scheda squadra Orvietana Calcio.

Terni, l’Euro Sport Club conquista sette podi a RomaContinua il successo per il club di Euro Sport Club che, anche nel primo appuntamento internazionale della stagione – il terzo trofeo dell’anno –, conferma il valore di una società in crescita costant ... umbria24.it

L’Euro Sport Club di Terni consolida il prestigio nel panorama rotellistico italianoL’Euro Sport Club di Terni trionfa sul pattinaggio artistico e di corsa. Nel weekend appena trascorso, il sodalizio sportivo si è imposto con autorità sia nelle discipline di velocità che in quelle di ... umbria24.it