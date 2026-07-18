Lichtsteiner sostiene Spalletti per riportare la Juventus in Champions League

Lichtsteiner ha espresso fiducia in Spalletti, ritenendo che possa guidare la Juventus di nuovo in Champions League. L’ex difensore ha commentato la scelta dell’allenatore, sottolineando le sue competenze e l’esperienza. La società sta valutando il futuro tecnico dopo le recenti difficoltà in campionato. La decisione finale sulla guida tecnica sarà presa nelle prossime settimane. Spalletti è stato indicato come possibile candidato per il ruolo di allenatore.

Breaking: L’ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner ritiene che Luciano Spalletti sia la persona giusta per riportare il club in Champions League. I Bianconeri non sono riusciti a qualificarsi per la massima competizione UEFA dopo essere arrivati??sesti in Serie A la scorsa stagione, a due punti dalle prime quattro. La Juve ha pareggiato con i rivali del Torino all’ultima giornata, mentre ha vinto solo una delle ultime cinque partite del campionato (P3 S1). La Juve è finita fuori dalle prime quattro in Serie A per la seconda volta nelle ultime quattro stagioni (sempre nel 2022-23, settima), dopo 11 stagioni consecutive finendo quarta o più in alto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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SPALLETTI, l'ENERGIA che sta guidando la JUVENTUS | Vamos | DAZN

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