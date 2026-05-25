Luciano Spalletti non è riuscito a qualificarsi in Champions League in diverse stagioni della sua carriera. In alcuni anni, le sue squadre sono state eliminate o non hanno raggiunto i risultati necessari per accedere alla fase successiva. Questa situazione si è verificata più volte nel corso della sua esperienza da allenatore, senza un costante successo nel raggiungere la massima competizione europea.

di Marco Baridon Spalletti non sempre in carriera è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League. Ecco le volte in cui ha fallito questo traguardo. Non è la prima volta che Luciano Spalletti fallisce la qualificazione in Champions League per accontentarsi di un posto nella seconda competizione europea. Sebbene negli ultimi anni ci avesse abituato a centrare costantemente l’obiettivo (o addirittura a vincere lo Scudetto, come a Napoli), in passato ha vissuto epiloghi simili, in particolare agli albori della sua carriera ad alti livelli e durante la sua prima parentesi romanista. Ha infatti ottenuto la qualificazione in Coppa UEFAEuropa League per due anni consecutivi con l’Udinese (2002-03 e 2003-04) e per una volta con la Roma (2008-09). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quante volte Luciano Spalletti in carriera non ha centrato la qualificazione in Champions League?

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