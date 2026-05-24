Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Como e Roma in Champions League Milan e Juventus in Europa League

Il Como e la Roma si sono qualificati per la Champions League nella stagione 202526, mentre Milan e Juventus sono state inserite nell'Europa League. Questi risultati sono stati confermati dagli ultimi aggiornamenti sulle partite di Serie A e sul percorso delle squadre italiane nelle competizioni europee. La classifica e le qualificazioni sono state definite dopo le ultime gare del campionato, con le squadre che hanno ottenuto i punti necessari per accedere alle competizioni continentali.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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