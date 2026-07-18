Dopo la partita tra Basilea e Juventus, Lichtsteiner ha commentato il suo ritorno alla squadra dopo sette anni. Ha detto che indossare di nuovo la maglia bianconera comporta l’obbligo di vincere e ha espresso soddisfazione per l’affetto ricevuto dai tifosi. Nel suo intervento, ha anche parlato della prestazione della squadra e dell’importanza di ottenere risultati positivi. Il giocatore ha partecipato a un video post-partita, sottolineando il suo stato d’animo dopo il ritorno.

di Marco Baridon Lichtsteiner nel post partita di Basilea Juve ha analizzato non solo la prestazione dei suoi, ma si è soffermato anche sui bianconeri. (dall’inviato al St. Jacob-Park) – Intervenuto in mixed zone nel post partita di Basilea Juventus, Stephan Lichtsteiner ha affrontato diversi temi. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Mi è piaciuta la solidità in fase difensiva. È vero che in due occasioni abbiamo dovuto rimediare a un grosso errore individuale, però ho visto un Basilea che ha lavorato insieme, che ha cercato di muoversi da squadra. Questo è stato molto positivo. In fase offensiva abbiamo creato qualcosa, magari con un po’ troppo rispetto quando avevamo la palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lichtsteiner dopo Basilea Juve: «Quando indossi la maglia bianconera devi vincere. Tornare dopo sette anni e ricevere questo affetto mi rende molto contento» – VIDEO

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