Dopo la partita contro il Basilea, l’allenatore ha espresso soddisfazione per l’impegno dei calciatori durante la settimana. Ha commentato che Douglas Luiz deve migliorare la condizione fisica, mentre la squadra sta cercando un portiere per rafforzare la rosa. Ha aggiunto che, successivamente, si valuteranno le altre situazioni. Le dichiarazioni sono state rilasciate nella zona mista al termine dell’incontro.

di Marco Baridon Spalletti in mixed zone ha commentato la prestazione dei bianconeri dopo Basilea Juve. Ecco cosa ha detto il tecnico toscano. (dall’inviato al St. Jacob-Park) – Nel post partita di Basilea Juventus, Luciano Spalletti ha parlato in mixed zone commentando la prestazione dei bianconeri. PRIMA USCITA STAGIONALE – « Sono molto soddisfatto. Abbiamo lavorato tutta la settimana, quasi sempre il doppio. Per cui poteva essere difficile vedere delle trame e delle ricerche di gioco. Invece lo hanno fatto e bene. C’è stata un po’ di imprecisione nelle scelte importanti nei primi momenti. Poi ci sono stati anche altri episodi dove è stato bravo il portiere e quindi va accettata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori vista in settimana. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Stiamo cercando un portiere per essere più competitivi e poi valuteremo le situazioni» – VIDEO

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Conferenza stampa SPALLETTI pre BASILEA-JUVE Aspettatevi altri colpi a sorpresa... Su Vlahovic...

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Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori vista in settimana. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Stiamo cercando un portiere per essere più competitivi e poi valuteremo le situazioni»Dopo la partita contro il Basilea, il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per l’impegno dei calciatori durante la settimana.

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