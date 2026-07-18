L’allenatore ha espresso soddisfazione per la serietà mostrata dai calciatori durante la partita. Ha sottolineato che Douglas Luiz deve aumentare l’intensità del suo rendimento in campo. Inoltre, ha annunciato che si sta cercando un altro portiere, facendo riferimento a Di Gregorio. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in mixed zone, dove ha commentato la prestazione dei bianconeri dopo la sfida contro il Basilea.

di Marco Baridon Spalletti in mixed zone ha commentato la prestazione dei bianconeri dopo Basilea Juve. Ecco cosa ha detto il tecnico toscano. (dall’inviato al St. Jacob-Park) – Nel post partita di Basilea Juventus, Luciano Spalletti ha parlato in mixed zone commentando la prestazione dei bianconeri. PRIMA USCITA STAGIONALE – « Sono molto soddisfatto. Abbiamo lavorato tutta la settimana, quasi sempre il doppio. Per cui poteva essere difficile vedere delle trame e delle ricerche di gioco. Invece lo hanno fatto e bene. C’è stata un po’ di imprecisione nelle scelte importanti nei primi momenti. Poi ci sono stati anche altri episodi dove è stato bravo il portiere e quindi va accettata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Di Gregorio? Cerchiamo un altro portiere» – VIDEO

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Spalletti dopo Udinese-Juventus: Abbiamo disputato una gara da squadra forte

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Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori vista in settimana. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Stiamo cercando un portiere per essere più competitivi e poi valuteremo le situazioni» – VIDEODopo la partita contro il Basilea, l’allenatore ha espresso soddisfazione per l’impegno dei calciatori durante la settimana.

Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori vista in settimana. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Stiamo cercando un portiere per essere più competitivi e poi valuteremo le situazioni»Dopo la partita contro il Basilea, il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per l’impegno dei calciatori durante la settimana.

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