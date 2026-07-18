Lo Sportello amianto nazionale aps ha diffidato dieci enti pubblici, tra cui il Comune di Broni, la Provincia e diverse agenzie e ministeri, chiedendo garanzie prima del ritorno degli studenti in un liceo. La richiesta riguarda la sicurezza e la tutela sanitaria degli ambienti scolastici, in attesa di verifiche e interventi di bonifica. La diffida sottolinea l’urgenza di assicurare condizioni adeguate prima di riprendere le attività didattiche.

Broni (Pavia) – Dieci amministrazioni, dal Comune di Broni, alla Provincia, ad Ats, sino ai ministeri dell’ambiente, della salute, dell’istruzione e del lavoro, sono state diffidate dallo Sportello amianto nazionale aps. La vicenda è quella della prospettata rioccupazione del liceo “Camillo Golgi”, edificio collocato all’interno del sito di interesse nazionale “Broni – ex Fibronit“. Il 7 luglio, infatti, Ats ha comunicato una “parziale occupabilità” dell’edificio nel quale, durante alcuni lavori svolti in presenza di 570 persone, il 23 marzo si è verificata una dispersione di polveri contenenti amianto che ha portato alla chiusura dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Liceo Golgi, lo Sportello amianto diffida dieci enti: “Prima del rientro a scuola servono garanzie”

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