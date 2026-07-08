Liceo Golgi riaprono le aule Svanito l’incubo amianto
Le attività didattiche in presenza sono state riaperte nel liceo Golgi, dopo che era stata revocata la sospensione. La chiusura dell’edificio era stata decisa a fine marzo, a seguito del ritrovamento di fibre di amianto durante i lavori di ristrutturazione di un ascensore.
Revocata la sospensione delle attività didattiche in presenza al liceo Golgi. Il plesso era stato chiuso alla fine di marzo scorso dopo il ritrovamento di fibre di amianto durante il cantiere di ristrutturazione di un ascensore. Secondo Ats "non sussistono controindicazioni all’occupazione dei locali scolastici (ad eccezione della palestra e del bagno 15, oggetto di ulteriori misure da intraprendere) fatto salvo l’impegno da parte delle figure deputate ad attuare un rigoroso controllo dei manufatti strutturali con campionamenti a scadenza ravvicinata". Inoltre si dovranno verificare i sistemi antincendio la cui data di revisione risulta scaduta durante il periodo di chiusura dell’edificio scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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