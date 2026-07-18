Libera e Polizia di Stato ricordano le vittime di via d’Amelio

Libera e la Polizia di Stato hanno commemorato le vittime di via d’Amelio, nel trentennale della strage. La mattina si sono svolti momenti di ricordo con cerimonie pubbliche e silenziosi cortei, coinvolgendo familiari e rappresentanti delle istituzioni. La commemorazione ha ricordato il blitz con esplosivo che nel 1992 uccise i giudici e gli agenti di scorta. La data segna anche il ricordo delle altre stragi mafiose di quegli anni.

Tempo di lettura: 3 minuti Trent’anni fa la sanguinaria sfida della Mafia alle istituzioni democratiche. Le stragi al tritolo di Capaci, prima, e, successivamente, via d’Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone, Morvillo e Borsellino con gli agenti delle rispettive scorte, gettarono il Paese nello sconforto per la massima incertezza stessa delle Istituzioni libere e democratiche nell’ora, peraltro, in cui la trasformazione storica e politica, nazionale e ancora di più internazionale, metteva in discussione la stessa stabilità del Paese, che si era sedimentata in cinquanta anni di relazioni inconfessabili tra politica e mafia. Questa... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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