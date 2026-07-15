Oggi si ricordano le vittime del clima

Da ilmanifesto.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolgono eventi pubblici organizzati dal Patto europeo per il clima per ricordare le vittime del cambiamento climatico. Le iniziative mirano anche a sensibilizzare sull’aumento dei rischi legati ai cambiamenti climatici. La giornata prevede diverse attività distribuite in più località, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e diffondere informazioni sui danni causati dal riscaldamento globale. È in programma anche una serie di appuntamenti in due puntate, dedicati a approfondire questa tematica.

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Venezia Il Patto europeo per il clima organizza iniziative pubbliche per ricordare le vittime del clima e informare sui rischi Venezia Il Patto europeo per il clima organizza iniziative pubbliche per ricordare le vittime del clima e informare sui rischi Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La giornata è stata istituita nel 2023 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea. N el 2023 quasi 48mila persone sono morte in Europa per cause associate al caldo; nel 2024, tempeste e alluvioni hanno colpito almeno 413mila persone nel continente, causando almeno 335 morti. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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