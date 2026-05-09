Le istituzioni hanno dedicato un momento di commemorazione alle vittime del terrorismo, sottolineando l'importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita a causa di atti violenti. La premier ha affermato che non dimenticare è un dovere, per rispettare la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita in nome della libertà e per tutelare la democrazia. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di vari enti pubblici.

“Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia".Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X è intervenuta in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Il premier ha ricordato che proprio il 9 maggio del 1978 “veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse” e, sempre in quella stessa data, “perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, dopo le sue denunce contro Cosa nostra”, mentre “nel 2021 Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda, veniva proclamato beato”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le istituzioni ricordano le vittime del terrorismo. Giorgia Meloni: “Non dimenticare è un dovere”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Meloni: “Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere, per difendere ogni giorno la democrazia”“Non dimenticare è un dovere”, ha ricordato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giorno in cui la Repubblica torna a confrontarsi con...

Leggi anche: Terrorismo, Meloni: non dimenticare è un dovere a difesa della democrazia

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mattarella: dall'esempio del Friuli, una lezione per il presente; Meloni a Monza da Pizzaut, Acampora si smarca dalle polemiche: Discuto con tutti con il sorriso e una pizza; L'abbraccio di Mattarella e Meloni al popolo friulano: Qui è nata la resilienza. Alle 21 i rintocchi per ricordare le vittime; Meloni ricorda il terremoto del Friuli : dalla tragedia un esempio per l’Italia intera.

Le istituzioni ricordano le vittime del terrorismo. Giorgia Meloni: Non dimenticare è un dovereDa Sergio Mattarella a Ignazio La Russa, il ricordo nel Giorno della Memoria. Nelle parole della premier citati anche Aldo Moro, Peppino Impastato e Rosario Livatino ... ilgiornale.it

Quando Meloni disse mi sono vergognata della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle istituzioniIl caso della grazia concessa dal Colle a Nicole Minetti sta diventando sempre più rumoroso. E, soprattutto, sempre meno chiaro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per il momento, ha adottato ... virgilio.it

Tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, questa mattina a Roma, c'è stato ''un incontro proficuo e costruttivo''. Lo ha detto la stessa premier arrivando alla Triennale di Milano, per prendere parte all'event x.com