L’Haute Couture è di nuovo protagonista nella Capitale con il Rome Fashion Show 2026

Il Rome Fashion Show 2026 si svolge il 18 e 19 luglio al Salone delle Colonne all’Eur, in Piazza Marconi 26C. Due giorni dedicati all’Alta Moda italiana, con sfilate di capi di alta sartoria. La manifestazione riporta l’Haute Couture al centro dell’attenzione nella Capitale. L’evento si svolge in un ambiente chiuso, con accesso su invito. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o le collezioni presentate.

Il Rome Fashion Show #Haute Couture torna il 18 e il 19 luglio 2026 al Salone delle Colonne all’Eur, in Piazza Marconi 26C, per trasformare nuovamente Roma in una vetrina internazionale dell’Alta Moda italiana. La terza edizione dell’evento punta a coniugare creatività, cultura e sostenibilità, in un fine settimana che coinvolge stilisti, istituzioni e professionisti del settore. A guidare la manifestazione è Steven G. Torrisi, direttore artistico con oltre trent’anni di esperienza nel settore. Il programma del 18 luglio, tra legalità e sostenibilità. Il programma si apre il 18 luglio alle 17 con un talk che coinvolge professionisti, istituzioni, rappresentanti della cultura, della giustizia e della comunicazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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