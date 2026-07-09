Rome Fashion Show 2026 | alta moda ed ecosostenibilità all’EUR
Il 18 e 19 luglio 2026 si è svolta la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture al Salone delle Colonne all’EUR. La manifestazione ha presentato collezioni di alta moda con un focus su sostenibilità ambientale. La kermesse ha visto esposizioni di abiti e accessori, con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si è svolto nella location di Piazza Guglielmo Marconi 26C, a Roma.
Rome Fashion Show #Haute Couture 2026 al Salone delle Colonne. Il 18 e 19 luglio 2026 torna a Roma la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture, in programma nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’EUR, in Piazza Guglielmo Marconi 26C. Due giornate dedicate all’alta moda, ai nuovi talenti e all’ecosostenibilità, con sfilate che vedranno protagonisti stilisti affermati e ambasciatori internazionali. Patrocini, direzione artistica e maison protagoniste. L’edizione 2026 del Rome Fashion Show #Haute Couture gode del patrocinio di CONFIINE Confederazione Imprenditori Italiani in Europa, della Presidenza del Consiglio dei... 🔗 Leggi su Funweek.it
GROUNDS. NABA Fashion Show 2026 – Roma. La sfilata delle collezioni degli studenti di Fashion Design
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Antonio Martino Couture presenta Riflessi Notturni, Atelier Fashion Show 2026 - https://www.ilmetropolitano.it/2026/07/06/antonio-martino-couture-presenta-riflessi-notturni-atelier-fashion-show-2026/ #ilmetropolitano #Roma facebook
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