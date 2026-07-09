Rome Fashion Show 2026 | alta moda ed ecosostenibilità all’EUR

Notizia in breve

Il 18 e 19 luglio 2026 si è svolta la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture al Salone delle Colonne all’EUR. La manifestazione ha presentato collezioni di alta moda con un focus su sostenibilità ambientale. La kermesse ha visto esposizioni di abiti e accessori, con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si è svolto nella location di Piazza Guglielmo Marconi 26C, a Roma.