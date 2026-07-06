Jennifer Lopez ha attirato l’attenzione dei fotografi al suo arrivo a Parigi durante la Paris Haute Couture Fashion Week 2026. La cantante e attrice indossava un abito con piume bianche abbinato a bermuda, distinguendosi tra le star e le modelle presenti. Al suo arrivo, i riflettori si sono concentrati quasi esclusivamente su di lei, lasciando le sfilate in secondo piano. La presenza di J.Lo ha suscitato grande interesse tra i media e gli appassionati di moda.

Ci sono le star di fama mondiale, ci sono le top model e poi c’è lei: Jennifer Lopez. È del tutto comprensibile se, quando J.Lo è atterrata a Parigi, i riflettori hanno — quasi — smesso di seguire le sfilate per concentrarsi esclusivamente sul front row. In occasione della prima giornata della Paris Haute Couture Fashion Week la cantante sembra essere già riuscita a ridefinire il concetto di “divismo moderno”, attraverso un outfit destinato a rimanere negli annali della moda, è sicuro. D’altro canto chi ha detto che il fascino parigino sia fatto solo di marinière e baschi? A rompere le regole, e con un’eleganza comunque disarmante, ci ha pensato lei, unendo l’opulenza delle piume alla più rigorosa sartorialità maschile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, piume bianche e bermuda alla Paris Haute Couture Fashion Week 2026: una diva

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