Un parcheggio con 400 posti auto è stato aperto nell’area dell’ex scalo merci vicino alla stazione di Como San Giovanni. Il nuovo spazio sostituisce la precedente funzione dell’area e si trova in attesa di essere utilizzato da circa sei anni. La tariffa giornaliera per il parcheggio è di massimo 5 euro. La struttura è ora disponibile per chi cerca un posto auto nelle vicinanze della stazione.

Quattrocento stalli per le auto al posto dell’ex scalo merci. Per parcheggiare si pagherà fino a 5 euro al giorno. Il nuovo parcheggio nell’ex area merci, vicino alla stazione di Como San Giovanni, è pronto, dopo un iter e una lunga attesa che dura da 6 anni. Se ne discute infatti dal 2020. È stato approvato nei giorni scorsi l’apposito regolamento comunale di uso e gestione dell’area di sosta, realizzata nell’ambito del progetto di costruzione di un nuovo albergo. Ci sono 396 posti auto, più spazi riservati a 29 bus turistici, 36 posti per biciclette e 18 per le moto. Gli automobilisti dovranno pagare 1 euro all’ora nella fascia compresa tra le 8 e le 19, con un costo massimo giornaliero di 5 euro, festivi compresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex scalo merci diventa un park da 400 posti

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