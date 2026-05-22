Alloggio abusivo con spaccio Scoperto dalla Polizia dentro l’ex scalo merci

Durante un controllo all’interno di un edificio dismesso dell’ex scalo merci ferroviario, le forze dell’ordine hanno scoperto un alloggio abusivo. All’interno dell’immobile, arredato con mobili e materassi, si svolgeva anche un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto senza che i soggetti coinvolti abbiano presentato autorizzazioni o permessi ufficiali. La polizia ha sequestrato alcune sostanze e ha identificato le persone presenti all’interno della struttura.

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Avevano trasformato un edificio dismesso dell’ex scalo merci ferroviario in una sorta di mini appartamento, arredato con kobili e materassi, che fungeva da rifugio e da centrale di spaccio della droga. Ma alla fine sono stati scoperti dai poliziotti. Mercoledì la Polizia ha infatti effettuato un’attività di controllo nell’area della stazione ferroviaria di Lucca, con particolare attenzione alla zona dell’ex scalo merci. Nel corso del servizio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Lucca ha notato un extracomunitario che, alla vista della pattuglia, si è rapidamente allontanato verso l’area dell’ex scalo merci, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alloggio abusivo con spaccio. Scoperto dalla Polizia dentro l’ex scalo merci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nike, Gucci e Louis Vuitton taroccati: scoperto negozio abusivo con oltre 1.500 capi falsi Sullo stesso argomento Scoperto scalo marittimo abusivo: cementificato tratto di costa a Mola di BariE' stato individuato dalla Guardia Costiera seguito di alcuni controlli a contrasto della realizzazione di opere non autorizzate sulla litoranea Le... Leggi anche: Scoperto asilo abusivo vicino Latina, dentro 21 bambini: chiusa struttura, multa alla proprietaria La dose si ordinava al telefono: smantellata piazza di spaccio alla periferia nord di NovaraGli indagati sono prevalentemente di cittadinanza marocchina: documentata dai carabinieri la cessione di cocaina, eroina e hashish ... rainews.it Spaccio in droga in un alloggio occupato illegalmente: due arrestiPrima hanno sottratto le chiavi di un appartamento al proprietario dopo averlo minacciato, poi gli hanno impedito di entrare nel suo alloggio, occupandolo illegalmente. Non bastasse, avevano ... rainews.it