Alloggio abusivo con spaccio Scoperto dalla Polizia dentro l’ex scalo merci

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo all’interno di un edificio dismesso dell’ex scalo merci ferroviario, le forze dell’ordine hanno scoperto un alloggio abusivo. All’interno dell’immobile, arredato con mobili e materassi, si svolgeva anche un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto senza che i soggetti coinvolti abbiano presentato autorizzazioni o permessi ufficiali. La polizia ha sequestrato alcune sostanze e ha identificato le persone presenti all’interno della struttura.

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Avevano trasformato un edificio dismesso dell’ex scalo merci ferroviario in una sorta di mini appartamento, arredato con kobili e materassi, che fungeva da rifugio e da centrale di spaccio della droga. Ma alla fine sono stati scoperti dai poliziotti. Mercoledì la Polizia ha infatti effettuato un’attività di controllo nell’area della stazione ferroviaria di Lucca, con particolare attenzione alla zona dell’ex scalo merci. Nel corso del servizio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Lucca ha notato un extracomunitario che, alla vista della pattuglia, si è rapidamente allontanato verso l’area dell’ex scalo merci, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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