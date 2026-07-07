È stato pubblicato il bando per l’asta dell’area destinata a scalo merci a Surbo, con un valore di partenza di 1,35 milioni di euro. La procedura riguarda la vendita di un’area che potrebbe diventare un hub logistico. La dismissione immobiliare si inserisce nel progetto di sviluppo della logistica intermodale e del trasporto ferroviario nella regione. La gara si svolgerà nelle prossime settimane.

Il futuro della logistica intermodale e il potenziamento del trasporto merci su rotaia nel Salento passano per una cruciale procedura di dismissione immobiliare. Bruciando i tempi, ieri FS Sistemi Urbani spa, società del Gruppo FS, ha indetto un bando di gara per la vendita dell’ex Scalo Merci di Surbo, con prezzo a base d'asta pari a 1 milione e 350 mila euro. Offerte entro le 12 del 6 agosto: sarà premiata quella più alta rispetto alla base. È il terzo tentativo - dal 2013 - di vendere la piattaforma logistica in disuso dal 2011. E già c'è chi prevede un altro flop. L'operazione mira, infatti, a ricollocare... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Scalo merci di Surbo, c?è il bando: hub all?asta a partire da 1,35 mln

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