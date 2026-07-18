Un commento scritto da uno studente ricorda il professore Teodoro Valente, morto di recente. La lettera, aperta, esprime il dolore per la perdita e il desiderio di salutare. L'autore afferma di aver atteso prima di scrivere, perché parlare della scomparsa del docente è difficile. La comunicazione si apre con un saluto e un messaggio di addio, sottolineando la difficoltà nel trovare le parole per affrontare questa realtà.

Ciao Prof, ho aspettato un po’ di tempo prima di scriverti questa lettera perché in realtà è un qualcosa che non avrei mai voluto fare. Trovare le parole per dirti addio significa accettare una realtà che ancora mi sembra impossibile. Il nostro primo incontro è avvenuto esattamente vent’anni fa. In questo tempo, ho ammirato sopra ogni cosa la tua intelligenza brillante, la tua tenacia e una forza di volontà fuori dal comune. Sei stato capace, in tutta la tua vita, di mettere insieme tantissime cose che per altri sarebbero state inconciliabili: la passione viscerale per quello che facevi, uno spirito di sacrificio immenso e anche quella notevole, strutturata testardaggine che derivava orgogliosamente dal tuo essere abruzzese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lettera aperta al prof. Teodoro Valente. Il ricordo di Tirillò

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