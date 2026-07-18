Lettera aperta al prof Teodoro Valente Il ricordo di Tirillò
Un commento scritto da uno studente ricorda il professore Teodoro Valente, morto di recente. La lettera, aperta, esprime il dolore per la perdita e il desiderio di salutare. L'autore afferma di aver atteso prima di scrivere, perché parlare della scomparsa del docente è difficile. La comunicazione si apre con un saluto e un messaggio di addio, sottolineando la difficoltà nel trovare le parole per affrontare questa realtà.
Ciao Prof, ho aspettato un po’ di tempo prima di scriverti questa lettera perché in realtà è un qualcosa che non avrei mai voluto fare. Trovare le parole per dirti addio significa accettare una realtà che ancora mi sembra impossibile. Il nostro primo incontro è avvenuto esattamente vent’anni fa. In questo tempo, ho ammirato sopra ogni cosa la tua intelligenza brillante, la tua tenacia e una forza di volontà fuori dal comune. Sei stato capace, in tutta la tua vita, di mettere insieme tantissime cose che per altri sarebbero state inconciliabili: la passione viscerale per quello che facevi, uno spirito di sacrificio immenso e anche quella notevole, strutturata testardaggine che derivava orgogliosamente dal tuo essere abruzzese. 🔗 Leggi su Formiche.net
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