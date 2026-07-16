L'Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato la morte del suo presidente, il professor Teodoro Valente, avvenuta improvvisamente. Valente, figura di spicco nel settore scientifico, aveva guidato l’ente negli ultimi tre anni. La notizia ha suscitato sconcerto tra i collaboratori e gli addetti ai lavori, che ricordano il suo ruolo nel promuovere lo sviluppo delle attività spaziali nazionali.

L ‘Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato la prematura scomparsa del suo presidente, il professor Teodoro Valente, figura di rilievo nel panorama scientifico nazionale che ha guidato l’ente nel corso dell’ultimo triennio. Nominato alla presidenza nel 2023, il professor Valente ha impresso una direzione strategica all’Agenzia in una fase caratterizzata da una significativa espansione delle attività spaziali italiane, consolidando il ruolo del Paese nelle collaborazioni internazionali e nei programmi di sviluppo tecnologico. Asi, la scomparsa di Teodoro Valente, grande personalità nel panorama scientifico. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il più profondo cordoglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lutto nell’Agenzia Spaziale Italiana, è morto il presidente Teodoro Valente. Ha offerto un contributo determinante alla crescita del settore

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