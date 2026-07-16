È deceduto il direttore dell’Agenzia Spaziale Italiana e docente universitario, che ha guidato l’organizzazione dal 2023. Durante il suo incarico, l’ASI ha avviato progetti come la costellazione di satelliti per l’osservazione della Terra, denominata Iride. È stato anche docente all’Università La Sapienza di Roma.

È morto il direttore dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, professore all’Università La Sapienza di Roma e a capo dell’Asi dal 2023. Durante il suo mandato l’Agenzia ha avviato diversi progetti, tra cui anche la costellazione di osservazione della Terra Iride. I suoi colleghi lo hanno ricordato in una lunga nota. Al cordoglio si è unito anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Morto il presidente dell’Asi Teodoro Valente A comunicare la morte di Valente al pubblico è stata una nota della stessa Asi, in cui i colleghi lo ricordano con grande stima: Un sincero e sentito ringraziamento al professor Valente per l’azione e l’impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l’Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto Teodoro Valente presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, chi era il prof che ha dato lustro all'Italia

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