L’epidemia di virus intestinale dei clienti del fast-food tutta colpa dell’insalata I sintomi e l’allarme | la scoperta negli Usa

Negli Stati Uniti, sono stati confermati 1.644 casi di ciclosporiasi tra clienti di un fast-food, con 94 persone ricoverate. La causa principale è risultata essere l’insalata servita nel ristorante. Le autorità sanitarie hanno evidenziato come i sintomi siano legati all’infezione intestinale. L’allarme è stato diffuso dopo le analisi sui campioni raccolti nei locali e sui piatti serviti ai clienti.

Sono 1.644 i casi di ciclosporiasi finora accertati negli Stati Uniti, con 94 ricoveri, secondo i dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L’agenzia sanitaria americana ha spiegato che le infezioni sono state segnalate in cinque stati, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia, e che risalgono a un’unica origine, la lattuga iceberg tritata servita nei ristoranti Taco Bell di quelle zone. Il Cdc ha chiarito che «le infezioni sono state collegate alla lattuga iceberg tritata servita nei ristoranti Taco Bell» degli stati coinvolti. Secondo l’Ansa, però, il quadro complessivo della ciclosporiasi negli Usa... 🔗 Leggi su Open.online

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