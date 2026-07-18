L’ennesimo incendio in una ditta di smaltimento rifiuti Fiamme a Colle Val d’Elsa ansia nella notte | Non si respira
Nella notte si è sviluppato un incendio presso una ditta di smaltimento rifiuti alla periferia di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Le fiamme hanno causato un'intensa nube di fumo, rendendo difficile la respirazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Non sono stati segnalati feriti né altre persone coinvolte. L’incendio rappresenta l’ultimo di una serie che coinvolgono aziende simili nella zona.
Colle Val d’Elsa (Siena), 18 luglio 2026 – Ennesimo incendio che riguarda una ditta di smaltimento dei rifiuti. Stavolta accade a Colle Val d’Elsa, alla periferia della cittadina in provincia di Siena. Intorno alle 23 di ieri sera, venerdì 17 luglio, le fiamme di sono sprigionate all’interno della Rugi Srl, in località San Marziale. L’intervento dei vigili del fuoco. Pronto l’intervento dei pompieri, arrivati dai distaccamenti di Poggibonsi e Castelfiorentino. Non si segnalano persone coinvolte nell'evento, ma sul posto è intervenuto anche il funzionario di servizio. https:www.lanazione.itcronacaincendio-livorno-pg060fcq Le fiamme, grazie al tempestivo arrivo dei vigili del fuoco, sono state domate in poche ore, tanto che l’operazione si è conclusa intorno alle 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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