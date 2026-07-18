L’ennesimo incendio in una ditta di smaltimento rifiuti Fiamme a Colle Val d’Elsa ansia nella notte | Non si respira

Notizia in breve

Nella notte si è sviluppato un incendio presso una ditta di smaltimento rifiuti alla periferia di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Le fiamme hanno causato un'intensa nube di fumo, rendendo difficile la respirazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Non sono stati segnalati feriti né altre persone coinvolte. L’incendio rappresenta l’ultimo di una serie che coinvolgono aziende simili nella zona.