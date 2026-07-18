Ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti | vigili del fuoco a Colle Val d’Elsa

Notizia in breve

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Colle di Val d’Elsa, in località San Marziale, per un incendio in un impianto di trattamento rifiuti. Sul posto sono stati inviati i pompieri dal comando di Siena, con supporto dai distaccamenti di Poggibonsi e Castelfiorentino. L’intervento è iniziato poco dopo le 23 e riguarda un’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.