Ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti | vigili del fuoco a Colle Val d’Elsa

Da corrieretoscano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Colle di Val d’Elsa, in località San Marziale, per un incendio in un impianto di trattamento rifiuti. Sul posto sono stati inviati i pompieri dal comando di Siena, con supporto dai distaccamenti di Poggibonsi e Castelfiorentino. L’intervento è iniziato poco dopo le 23 e riguarda un’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

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CASTELFIORENTINO – Vigili del fuoco delo comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi e con il supporto del distaccamento di Castelfiorentino sono intervenuti poco dopo le 23 di ieri sera in località San Marziale a Colle di Val D’Elsa, per un incendio che ha coinvolto un’azienda che tratta lo smalimento dei rifiuti. Non si segnalano persone coinvolte nell’evento. Sul posto è intervenuto anche il funzionario di servizio. L’intervento si è concluso intorno alle 2,30 di questa notte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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