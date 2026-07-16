Un commentatore sportivo è spesso associato a un livello di intensità nel parlare, che può ricordare una scala di decibel. L’urlo, simbolo di entusiasmo, accompagna vittorie e sconfitte, e può influenzare il morale della squadra. Questa espressione vocale unisce tifosi e giocatori, manifestando passione e coinvolgimento durante le partite. La sua forza varia a seconda delle circostanze, diventando un elemento distintivo nel racconto del calcio.

Esiste anche nel calcio una sorta di scala Richter dell’urlo. L’urlo riunisce il tifo e lo identifica. L’urlo saluta la vittoria, assembla le sconfitte, prova a far rinascere la squadra del cuore, la smuove se è affaticata e lenta, la galvanizza se invece merita più di un plauso. Il problema è sorge quando l’urlo dagli spalti si trasferisce nella telecronaca e la parola, elevata negli acuti di voce, diviene figlio dell’ esagitazione e non della preparazione. La Rai ha immesso da poco tempo nelle telecronache un urlatore dalla fama crescente: è Lele Adani, ieri incontrista volitivo sui campi di calcio e oggi opinionista della fashion tv. Impiega, come le motonavi da trasporto pesante, un sovraccarico di benzina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I decibel di Adani, telecronista o macchiettista? – il commento

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Le URLA di ADANI ci ROVINANO i mondiali.

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Ma qualcuno ha provato a spegnere e riaccendere #Adani? No, perché credo si sia incastrato il tasto Garra Charrua sul telecomando della #Rai. Volevo sommessamente ricordare alla regia che: 1. Sulla carta d'identità c'è scritto nato a Correggio (RE), non x.com

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Petizione per cacciare Adani da tutte le televisioni reddit

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