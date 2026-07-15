Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina | invoca lo spirito di Maradona Rimedio imbarazzato

Durante una telecronaca di una partita tra Argentina e Inghilterra, il commentatore ha fatto riferimenti a Einstein e Maradona, cercando di evocare spiriti e simboli legati alla nazionale argentina. A un certo punto, ha perso la voce nel momento in cui è stato segnato il gol di Lautaro. La trasmissione ha suscitato reazioni di imbarazzo tra i presenti in studio.

Adani show in telecronaca per l'Argentina vittoriosa contro l'Inghilterra: tira in ballo Einstein e Maradona, poi perde la voce per il gol di Lautaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’addio di Stefano Bizzotto ai Mondiali: Francia-Spagna è la sua ultima telecronaca. Rai affida la finale a Rimedio e AdaniStefano Bizzotto ha commentato la semifinale tra Francia e Spagna, che si è disputata durante i Mondiali, segnando anche la sua ultima telecronaca in...

Il Napoli sceglie Allegri per il dopo-Milan: scoppia la bufera e Adani invoca Maradona contro i “venditori di fumo”Il Napoli ha deciso di affidare la guida tecnica a Allegri per la prossima stagione, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Temi più discussi: Adani: Alla Fiorentina il benvenuto perfetto, una ragazza nuda in camera. Volevo conversare con lei ma...; Perché non riconosciamo più le voci dei telecronisti ai Mondiali (a parte Adani, Pardo e pochissimi altri); Che scuola ha fatto Lele Adani e che titolo di studio ha; Perché Lele Adani tifa apertamente per l'Argentina e Messi: comincia tutto da un'amicizia fraterna.

15.7.2026 L'anima dell' #Inter ?? #LautaroMartinez subentra e porta l' #Argentina ad un'altra finale. Lele #Adani, per qualche tempo meglio evitare i pub inglesi x.com

LASCIATE IN PACE LELE ADANI reddit

Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzatoAdani show in telecronaca per l'Argentina vittoriosa contro l'Inghilterra: tira in ballo Einstein e Maradona, poi perde la voce per il gol di Lautaro ... fanpage.it

Adani, polemiche per la telecronaca di Inghilterra-Argentina: l'esultanza esagerata dopo la rimonta scatena i socialUn'esultanza esagerata, delle urla non professionali e un modo di commentare fazioso e poco onesto. Dopo la ... ilmessaggero.it