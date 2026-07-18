Torna il "Silent reading party" nel parco di Carabattole, dopo il successo del primo evento sperimentale. Spegni il telefono, apri un libro, perditi tra le pagine e immergiti nel silenzio. Questo l’invito che viene rivolto ai partecipanti ai "Silent reading party" che ad Agliana sarà ripetuto lunedì 20 luglio, nel parco di Carabattole, dalle ore 21 alle 23. La prima festa della lettura collettiva silenziosa ad Agliana si è tenuta lo scorso 6 giugno, nell’ambito di una intera giornata dedicata a promuovere la lettura condivisa, organizzata dalla biblioteca comunale Angela Marcesini di Agliana, in collaborazione con Ministero della cultura, Pistoia Capitale del Libro 2026, Rete documentaria della provincia di Pistoia (Redop), Carabattole love park-Culturalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leggere insieme, in silenzio. E tutti con il cellulare spento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando LEGGERE era considerato pericoloso

Notizie e thread social correlati

Teramo, la 15enne Diana scomparsa da 11 giorni: il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti compliciDa circa 11 giorni manca ogni traccia di una ragazza di 15 anni scomparsa da Giulianova.

Il cellulare spento, la mappa, le ossa: la misteriosa scomparsa di Elena VergariUna donna è scomparsa senza lasciare tracce, con il cellulare spento e una mappa tra le mani.

Temi più discussi: Leggere insieme, in silenzio. E tutti con il cellulare spento; Leggere insieme in silenzio: a Vimercate torna l’appuntamento nel parco di Villa Sottocasa; Pagine nel silenzio: domenica 19 luglio alla Cittadella della Musica; Leggere è lusso: reading retreat e book club nell’estate dei grandi hotel.

Leggere insieme, in silenzio. E tutti con il cellulare spentoTorna il Silent reading party nel parco di Carabattole, dopo il successo del primo evento sperimentale. Spegni il telefono, apri un libro, perditi tra le pagine e immergiti nel silenzio. Questo ... lanazione.it

Sabato 19 luglio, 8–10: ultimo Delfini BookParty estivo. Un libro, il Cortile del nespolo, e due ore di silenzio condiviso. x.com

Reading retreats. Leggere insieme per stare meglio, un pezzo pregiato nel mercato della lentezzaC’è chi paga cifre importanti per trascorrere un fine settimana a leggere in silenzio, in compagnia di sconosciuti. È il paradosso solo apparente dei cosiddetti reading retreats, una formula nata ... huffingtonpost.it