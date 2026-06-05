Il cellulare spento la mappa le ossa | la misteriosa scomparsa di Elena Vergari

Notizia in breve

Una donna è scomparsa senza lasciare tracce, con il cellulare spento e una mappa tra le mani. Sono stati trovati resti ossei in un'area isolata. Un fratello ha presentato denuncia e sta collaborando con le forze dell'ordine. È stata recapitata una lettera anonima che potrebbe essere collegata al caso. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.