Il cellulare spento la mappa le ossa | la misteriosa scomparsa di Elena Vergari
Una donna è scomparsa senza lasciare tracce, con il cellulare spento e una mappa tra le mani. Sono stati trovati resti ossei in un'area isolata. Un fratello ha presentato denuncia e sta collaborando con le forze dell'ordine. È stata recapitata una lettera anonima che potrebbe essere collegata al caso. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.
Una scomparsa misteriosa, un fratello che lotta con ostinata pervicacia, una lettera anonima che può cambiare le cose. Sono trascorsi oltre vent’anni da quando Elena Vergari, una 48enne di Ladispoli, è stata ingoiata da un buio senza fine: in questo buio, è difficile immaginare che il suo sia stato un allontanamento volontario, considerato anche che un indizio dal passato rivela oggi come ci potrebbe essere stato un omicidio e un occultamento di cadavere. La scomparsa dopo un litigio. Per comprendere il caso di Elena Vergari bisogna partire due giorni prima della scomparsa. Il 3 giugno 2005 effettua un’insolita chiamata di due secondi a un uomo, un collega del marito Mauro Volpe: il destinatario della chiamata, contattato da “ Chi l’ha visto? ” ha affermato di non aver ricevuto mai telefonate da Elena Vergari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy
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